What Can You Do With This Automation?
Ensure content quality with an AI review process that catches issues humans miss.
Grammar & Style: Polish language and maintain brand voice
Fact Checking: Verify claims and statistics
SEO Optimization: Check keywords, meta tags, and structure
Compliance: Flag legal, regulatory, or policy issues
Accessibility: Ensure content is inclusive and readable
Agent Team Configuration
|Agent
|Focus
|Checks
|Grammar Editor
|Language quality
|Spelling, grammar, punctuation
|Brand Guardian
|Voice consistency
|Tone, style, terminology
|SEO Specialist
|Search optimization
|Keywords, structure, metadata
|Compliance Officer
|Risk management
|Legal, regulatory, policy
|Accessibility Reviewer
|Inclusivity
|Readability, alt text, structure
Automation Flow
|Trigger
|Actions
|Content submitted for review
|Grammar Editor first pass
|Grammar clean
|Brand Guardian checks voice
|Voice approved
|SEO Specialist optimizes
|SEO complete
|Compliance Officer reviews
|All checks pass
|Approve for publication
How To Use This Automation
Go to the "Automations" tab in your workspace.
Click ➕Add automation ➡ choose this template
Configure brand guidelines
Set compliance requirements
Enable the toggle to activate