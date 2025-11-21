download dots
✅ AI Content Review Pipeline with AI

Create an AI editorial team that reviews content for accuracy, style, SEO, and compliance before publication. Multiple agents catch different issues.

✨ Agentic AI workflows
🤖 100% fully customizable
✅ Download & edit on-the-go
🚀 Automate, publish, & share everywhere

What Can You Do With This Automation?

Ensure content quality with an AI review process that catches issues humans miss.

  • Grammar & Style: Polish language and maintain brand voice

  • Fact Checking: Verify claims and statistics

  • SEO Optimization: Check keywords, meta tags, and structure

  • Compliance: Flag legal, regulatory, or policy issues

  • Accessibility: Ensure content is inclusive and readable

Agent Team Configuration

Agent Focus Checks
Grammar Editor Language quality Spelling, grammar, punctuation
Brand Guardian Voice consistency Tone, style, terminology
SEO Specialist Search optimization Keywords, structure, metadata
Compliance Officer Risk management Legal, regulatory, policy
Accessibility Reviewer Inclusivity Readability, alt text, structure

Automation Flow

Trigger Actions
Content submitted for review Grammar Editor first pass
Grammar clean Brand Guardian checks voice
Voice approved SEO Specialist optimizes
SEO complete Compliance Officer reviews
All checks pass Approve for publication

How To Use This Automation

  • Go to the "Automations" tab in your workspace.

  • Click ➕Add automation ➡ choose this template

  • Configure brand guidelines

  • Set compliance requirements

  • Enable the toggle to activate