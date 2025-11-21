📉 AI Data to Investor Dashboard Converter

Transform your investment data into a comprehensive dashboard. Upload portfolio holdings or transaction history—get an investor dashboard.
Use Cases
Individual Investors
- Convert brokerage exports into holdings dashboards
- Transform transaction data into performance charts
Financial Advisors
- Convert client data into presentation-ready dashboards
- Transform performance records into visual reports
How To Use This Converter
- Go to Taskade App Generator
- Upload your portfolio CSV or holdings data
- AI creates an investor dashboard from your data