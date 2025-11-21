download dots
📉 AI Data to Investor Dashboard Converter

Convert portfolio and investment data into an investor dashboard with performance tracking.
✨ AI-powered converters
🤖 100% fully customizable
✅ Edit & download for free
🚀 Share & publish anywhere

Transform your investment data into a comprehensive dashboard. Upload portfolio holdings or transaction history—get an investor dashboard.

Use Cases

Individual Investors

  • Convert brokerage exports into holdings dashboards
  • Transform transaction data into performance charts

Financial Advisors

  • Convert client data into presentation-ready dashboards
  • Transform performance records into visual reports

How To Use This Converter

  • Go to Taskade App Generator
  • Upload your portfolio CSV or holdings data
  • AI creates an investor dashboard from your data