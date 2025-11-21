download dots
👥 Business to CRM Dashboard Converter

Transform your sales process into a complete CRM dashboard with customer tracking and pipeline management.
✨ AI-powered converters
🤖 100% fully customizable
✅ Edit & download for free
🚀 Share & publish anywhere

Convert your sales process into a CRM dashboard. Describe your customers and sales workflow—get a complete relationship management app.

Use Cases

Sales Teams

  • Convert sales process into pipeline dashboards
  • Transform customer data into organized contact apps

Agencies

  • Convert client management needs into CRM apps
  • Transform account lists into relationship dashboards

How To Use This Converter

  • Go to Taskade App Generator
  • Describe your sales process and customer relationships
  • Generate your CRM dashboard