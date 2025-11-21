What Can You Do With This Automation?
Build intelligent issue management:
- AI Categorization: Classify by type (bug, feature, docs).
- Priority Detection: Identify critical issues.
- Auto-Assignment: Route to right team members.
- Slack Notifications: Alert on high-priority issues.
Use Cases
- Development Teams: Manage high issue volumes.
- Open Source: Handle community contributions.
- DevOps: Prioritize infrastructure issues.
How To Use This Automation
- Go to the "Automations" tab.
- Connect GitHub new_issue trigger.
- Configure AI categorization.
- Enable the toggle to activate.