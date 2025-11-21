download dots
Categories

🐙 GitHub Issue Triage with AI

Accelerate issue resolution with AI-powered categorization and assignment.

✨ Agentic AI workflows
🤖 100% fully customizable
✅ Download & edit on-the-go
🚀 Automate, publish, & share everywhere

What Can You Do With This Automation?

Build intelligent issue management:

  • AI Categorization: Classify by type (bug, feature, docs).
  • Priority Detection: Identify critical issues.
  • Auto-Assignment: Route to right team members.
  • Slack Notifications: Alert on high-priority issues.

Use Cases

  • Development Teams: Manage high issue volumes.
  • Open Source: Handle community contributions.
  • DevOps: Prioritize infrastructure issues.

How To Use This Automation

  • Go to the "Automations" tab.
  • Connect GitHub new_issue trigger.
  • Configure AI categorization.
  • Enable the toggle to activate.