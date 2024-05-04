15 min readproject-management
#calendars
Explore articles tagged with "calendars" from the Taskade team.
11 articles
12 min readupdates
2022 in Review: A Year of Cascading Changes
3 min readupdates
🚀 Share Links, Embed Projects, Calendar Filter
12 min readproductivity
How to Create a Calendar in Excel
4 min readupdates
🚀 Add to Calendar, Multi-select Toolbar, /Assign, Template Add-ons
3 min readupdates
🚀 Calendar Drag & Drop, Search Filters, Browse Templates, and More!
4 min readupdates
🚀 /Slash Command, Calendar View, New Notifications, and More!
2 min readupdates
2-Way Google Calendar Sync, Task Start Time, Repeating Task Intervals
1 min readupdates
Project Emoji Icon, Monday Calendar, Date Formatting
2 min readupdates
Dark Mode, Sync Calendar, Mobile & Desktop
2 min readupdates